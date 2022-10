‘Free a Girl’ op shirts RKDES

Kudelstaart – Op zaterdag 1 oktober stond voor RKDES de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Een goed moment om met het team op de foto te gaan en de sponsors uit te nodigen voor het ondertekenen van het vernieuwde contract. Autobedrijf Nieuwendijk en AFAS Software zijn vele jaren al vaste hoofdsponsors van RKDES. De twee hebben besloten om de komende jaren met een stichting op het shirt te gaan lopen. De stichting waarvoor is gekozen is Free a Girl. De stichting Free a Girl heeft als missie om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Alle kinderen in de wereld moeten worden beschermd tegen iedere vorm van uitbuiting.

De selectie van RKDES heeft toegezegd om minimaal een keer per seizoen een avond te organiseren, waarbij de opbrengst volledig naar deze stichting zal worden overgemaakt. Wilt u deze stichting ook steunen, kijk dan op www.freeagirl.nl.

Het bestuur van RKDES is zeer verheugd met deze twee sponsoren, die zich maar liefst vijf seizoenen aan de club hebben verbonden. Daarnaast is Schreurs al jaar en dag de hoofdsponsor van het jeugdvoetbal bij RKDES. Ook dit contract is opnieuw verlengd met vier jaar, en uiteraard is RKDES daar ook zeer verheugd over.