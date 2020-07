Foto’s gevraagd voor Wall of Flowers

Aalsmeer – Er zijn al zo’n 2.000 foto’s ingestuurd voor de Wall of Flowers bij het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg. Er zitten, volgens de medewerkers van het museum, prachtige afbeeldingen bij.

Kunstenaar AlexP kan echter nnog veel meer foto’s gebruiken. Naast close-ups zijn ook andersoortige bloemenfoto’s welkom, bijvoorbeeld van een bloemencorso, een bloemenfestival, de bloementuin of een portret van jezelf of je huisdier tussen de bloemen.

Doe ook mee en stuur een mooie bloemenfoto in voor de Wall of Flowers. Dit kan https://www.flowerartmuseum.nl/wall-of-flowers. Insturen kan tot en met zondag 19 juli. In de tweede helft van augustus hopen AlexP en het Flower Art Museum het kunstwerk te kunnen onthullen.

Reserveren niet meer nodig

Het is overigens sinds 1 juli niet meer verplicht om vooraf te reserveren voor een bezoek aan het Flower Art Museum. Bezoekers kunnen zich ‘gewoon’ melden bij de balie en hier (met pin) betalen. Wel blijven de aanpassingen voor het houden van 1,5 meter afstand van kracht. Het Flower Art Museum is open van vrijdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Vanaf 9 juli gaan de deuren ook open op donderdag.