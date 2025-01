Fotokring Uithoorn kiest beste fotoserie

Uithoorn – Elke twee weken komen de leden van Fotokring Uithoorn bij elkaar. De club bestaat uit een enthousiaste groep van ongeveer dertig fotografen uit de omgeving Amstelland. Tijdens deze bijeenkomsten bekijken en bespreken ze elkaars foto’s. De laatste twee avonden van het afgelopen jaar was dat om 21 series van elk vijf foto’s te bespreken en te beoordelen. De foto’s worden besproken als geheel, niet per foto. Het waren interessante avonden met levendige besprekingen. Adrie Kraan was de winnaar met een mooie serie van abstracte architectuur in felle kleuren.

Van welk onderwerp kun je een serie maken? Wat is nu een goede fotoserie? Waarom spreken sommige series je aan en waarom zijn andere ’niet lekker’ om naar te kijken? Dat zijn vragen die de leden stellen tijdens het bespreken van een serie. Een serie is bij Fotokring Uithoorn gedefinieerd als vijf foto’s met samenhang. De series die meegenomen waren, hadden uiteenlopende onderwerpen. Zoals genoemd architectuur, zowel als geheel gebouw als kleinere stukken of bijzondere architectonische vormen. Dit kan soms zelfs abstracte beelden opleveren, maar dat bleek ook van water mogelijk.

Daarnaast zijn er enkele documentaire series gemaakt. Van de bouw van de Uithoornlijn, van een schip dat te water werd gelaten. Ook hebben enkele leden voor humor gekozen: een serie van vijf foto’s op het parkeerterrein van Ikea waar meerdere klanten meer gekocht hebben dan in hun auto past en een serie van zaken die thuis mis gaan, zoals een toiletrol die net op is, een blikje waarvan het lipje breekt en een pak macaroni dat scheurt. Ook was er een serie met muurschilderingen waar een model onderdeel van de schildering werd.

Benieuwd naar de winnende fotoserie? Deze staat in zijn geheel op de website van fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: Adrie Kraan was de winnaar met een mooie serie van abstracte architectuur.

