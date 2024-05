Fotogroep Aalsmeer toont beste foto’s

Aalsmeer – Voor Fotogroep Aalsmeer was het maandagavond 27 mei alweer de laatste clubavond van het seizoen. Traditioneel sloot de Fotogroep het seizoen af met de uitslag van ‘de beste foto van het seizoen’, gevolgd door een gezellige borrel. Een externe jury, bestaande uit Constantijn Hoffscholte en Karina Tan (directeur en curator van het Flowe Aart Museum), boog zich in de afgelopen tijd over de inzendingen in de categorieën kleur en zwart/wit. En deze avond kwamen zij zelf de uitslag bekend maken.

De jury nam de tijd om alle foto’s te bespreken en het jurycommentaar was vooral opbouwend en informatief. Hierdoor werd het een leuke en leerzame avond. Maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. Ria Scheewe en Adrie Kraan ontvingen van de jury de felbegeerde trofee en oorkonde voor de behaalde eerste prijs in hun categorie. Voor de nummers twee en drie en de foto met een eervolle vermelding was er ook een oorkonde.

De volledige uitslag is als volgt: 1e prijs zwart/wit: Ria Scheewe (trap station Arnhem); 2e prijs zwart/wit: Margot Aartman (steiger); 3e prijs zwart/wit: Erik de Rijk (roofvlieg met prooi). Eervolle vermelding zwart/wit: Rob Schipper (SS Rotterdam). 1e prijs kleur: Adrie Kraan (kolencentrale Maasvlakte); 2e prijs kleur: Marinus van ’t Hof (zandverstuiving); 3e prijs kleur: Erik de Rijk (Curaçao onder water). Eervolle vermelding kleur: Rob Schipper (Roos).

Tentoonstelling

De Fotogroep heeft nu vakantie tot maandag 9 september, maar laat voor die tijd zeker nog van zich horen. Er komt een tentoonstelling van de beste foto’s in het Oude Raadhuis en ook de vitrine in de Zijdstraat wordt binnenkort weer voorzien van nieuw werk. En lijkt het je leuk om in clubverband je hobby fotografie op te pakken? Aanmelden kan via info@fotogroepaalsmeer.nl. De Fotogroep zou graag wat nieuwe leden verwelkomen!

Foto: Winnaar in de categorie zwart/wit Ria Scheewe met de juryleden Constantijn Hoffscholte en Karina Tan van het Flower Art Museum. Foto: Margot Aartman