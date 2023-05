Fotograaf Kick opent 95e seizoen van het Oosterbad

Aalsmeer – De buitenbaden zijn weer geopend en dit betekent bij mooi weer heerlijk zwemmen in het zonnetje. Het Oosterbad viert de opening van het nieuwe seizoen altijd met een traditie, namelijk de vlag in de top hijsen. Afgelopen zaterdag 20 mei scheen het zonnetje volop en was de belangstelling voor het officiële moment groot of liever het moment erna, want dan mag er pas in het natuurwater gesprongen en gedoken worden.

De eer om de start voor het 95ste seizoen te geven was dit jaar voor Kick Spaargaren. De fotograaf van de krant staat meestal achter de camera, maar stond nu zelf in de schijnwerper. Hij heeft ervaren dat er toch meer bij komt kijken dan alleen even de vlag omhoog trekken, want pas bij de tweede (eigenlijk derde) mast zaten de haakjes goed en kon de vlag naar de top.

Het vrolijke ‘wapperen’ was voor de jeugd het startsein om snel het water in te springen. De aanwezigen waren getuige van prachtige duiken en grappige sprongen. De openingstijden van het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade 1 wijzigen per maand, maar deze maand mei kan er ’s middags gezwommen worden. In juni komen daar ook avonden bij. Aangeraden wordt om eerst op de website of op facebook te kijken. De medewerkers en vrijwilligers hopen op een heerlijk zonnig en sportief seizoen en nodigen u/jou uit om te komen zwemmen in het Oosterbad: een van de oudste en zuiverste natuurzwembaden van Nederland.