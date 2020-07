Forse schade na botsing op hoek Herenweg

Kudelstaart – Woensdag 30 juli heeft omstreeks half zeven in de avond een flinke aanrijding plaatsgevonden op de hoek Ambachtsheerweg met de Herenweg in Kudelstaart. Twee personenauto’s zijn met elkaar in botsing gekomen.

De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Alle inzittenden, waaronder enkele kinderen, zijn door de medewerkers van de ambulance gecontroleerd op letsel. Allen waren behoorlijk geschrokken, maar gelukkig is niemand gewond geraakt.

De beide auto’s liepen forse schade op en moesten worden weggesleept. Naar de exacte oorzaak van het ongeval doet de politie onderzoek.

Foto: Marco Carels