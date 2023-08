Ford Curlingford en haar liefde voor water bij Bob

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 16 en zondag 17 september tonen de zeven aanwezige kunstenaars bij Bob out of the Box een verscheidenheid aan kunst. De ruimte is een grote inspiratiebron en leent zich perfect voor een uitdaging. Zo wordt het voor de bezoekers extra interessant om te komen kijken. Eén van de deelnemende kunstenaars is Ford Curlingford. Tijdens de Geluksroute (10 en 11 juni) kon al kennis met haar werk gemaakt worden. De keuken van het Huiskamermuseum was getransformeerd tot één prachtig bosgezicht waar vogelgeluiden en een kletterende waterval gecombineerd met ingrijpende videobeelden voor een bijzonder totaalbeeld en verhaal zorgden.

Bij Bob out of the Box kiest voor Ford voor water. Zodra zij het tuinhek binnenkwam en de prachtige omgeving zag, ontspon zich al direct een idee waarmee zij aan de slag gaat. Dat water een hoofdrol speelt lijkt – gezien de plek- vanzelfsprekend, maar Ford zal ongetwijfeld met al haar fantasie en kunde iets bijzonders met het thema water gaan doen. Hoewel de hangmat in het struweel ook heel aanlokkelijk is, wint de liefde voor het water.

Ontdekt!

Als kunstenaar met idealen en toekomstdromen moet je een grote ontwikkeling doormaken. De weg van onbekend naar bekend is geen eenvoudige zoektocht, waaraan heel wat investering te pas komt. Daarnaast is er ook moed en lef nodig. Altijd maar weer aan de weg blijven ‘timmeren’ in de hoop dat je ooit ontdekt wordt. Ford Curlingford is gelukkig ontdekt! En niet door het eerste de beste bedrijf. Zij heeft een contract aangeboden gekregen van het NPO waar zij wordt opgeleid tot filmmaker met als specialisatie het maken van documentaires en podcasts. Zij sprong bij de verschillende voorrondes met kop en schouders boven haar medekandidaten uit. Haar eerste zelfgemaakte documentaire en podcast toonde het talent dat zij van nature heeft, dat gecombineerd met haar visie en betrokkenheid maakt haar bijzonder. Het nu verder kunnen groeien is een grote beloning voor de jaren van hard werken.

Bewondering

Bij Bob out of the Box zal Ford met haar werk iets toevoegen aan de omgeving. “De ruimte laat ik spreken, aangevuld met datgene ik in mijn hoofd heb.” Mede door de hulp van ‘klusjesman’ Kees zal de presentatie veel bewondering afdwingen. In het Kunstweekend is het tuinhek van Bob open van 12.00 tot 17.00 uur. Adres is Kudelstaartseweg 94.