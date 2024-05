Fokker Four trekt veel bekijks!

Aalsmeerderbrug – De Fokker Four vloog afgelopen zaterdag 11 mei enkele rondjes boven het fortterrein van het Crash Museum en het Centrum van Aalsmeer. De best lawaaiige vliegtuigjes trokken veel bekijks. De rondvlucht was onderdeel van de herdenking van de meidagen in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum. Herdacht werd dat het Nederlandse leger hard voor de vrijheid van Nederland heeft gestreden.

Op 10 mei 1940 stonden 125 vliegtuigen klaar om Nederland te verdedigen. Er werden 171 operationele vluchten uitgevoerd. Er gingen in totaal 94 vliegtuigen verloren, 34 werden er op de grond door Duitse luchtaanvallen vernietigd, 47 werden tijdens luchtgevechten neergeschoten, waaronder het jachtvliegtuig van sergeant vlieger Koos Roos. Zijn Fokker D.XXI stortte neer bij Nieuwkoop.

Na een aantal rondjes boven het fortterrein en het Centrum van Aalsmeer werd door gevlogen naar de plaats waar het toestel van Roos op 11 mei 1940 bij Nieuwkoop is neergestort. In Crash Museum zijn de geborgen resten van de originele Fokker D.XXI te bewonderen. Het museum in fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 is iedere zaterdag open van 10.30 tot 16.30 uur en zondag zijn bezoekers welkom tussen 12.00 en 16.30 uur. Meer informatie is te vinden op: www.crash40-45.nl

Foto: VLN Nieuws, Laurens Niezen