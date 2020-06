Flower Art Museum klaar voor heropening

Aalsmeer – Vandaag, vrijdag 5 juni, heropent het Flower Art Museum in Aalsmeer haar deuren. Wethouder Kunst en Cultuur Wilma Alink bezocht het museum een dag voor de opening. Adjunct-directeur Constantijn Hoffscholte leidde de wethouder rond en sprak met haar over de gevolgen van de coronacrisis voor het museum.

Vanaf 1 juni mogen culturele instellingen hun deuren weer openen voor groepen van maximaal 30 personen, met inachtneming van de welbekende 1,5 meter. Wethouder Alink is blij dat dit weer mogelijk is: “Het is fijn dat we nu deze eerste stap weer kunnen nemen. De culturele instellingen hebben het moeilijk gehad de afgelopen maanden. Als gemeente kijken we continu hoe we hen bij kunnen staan. Het is inspirerend om te zien hoe het Flower Art Museum de draad nu weer oppakt en ik kan iedereen aanbevelen om hier een bezoek te reserveren en te komen genieten van wat dit prachtige en unieke museum te bieden heeft.”

Adjunct-directeur Constantijn Hoffscholte en wethouder Wilma Alink.

Wethouder Alink bezoekt de komende tijd diverse culturele instellingen in Aalsmeer om te zien hoe het met hen gaat en waar de gemeente nog een rol kan spelen. Het Flower Art Museum richt zich in ieder geval vol op de toekomst. Op www.flowerartmuseum.nl kunnen bezoekers hun tickets reserveren voor een gewenste dag in juni. Voorlopig is het museum geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Wall of Flowers

Het Flower Art Museum is ook begonnen met een crowdfundingsactie. Om een positieve draai te geven aan deze lastige tijd, wil het museum met kunstenaar AlexP een kunstwerk in de museumtuin realiseren: de Wall of Flowers. Het gaat om een kunstwerk van 20 meter lang dat opgebouwd is uit duizenden bloemenfoto’s. Donateurs ontvangen een leuke tegenprestatie voor hun gift. Voor meer informatie: www.flowerartmuseum.nl/nieuws.