Flower Art Museum blijft op huidige locatie!

Aalsmeer – Het Flower Art Museum blijft gevestigd in de voormalige waterkelder aan de Kudelstaartseweg in Aalsmeer. Betrokken kunstliefhebbers hebben het pand tegenover de watertoren aangekocht om het museum hier te behouden. Samen met hen gaat het FAM plannen maken voor de toekomst.

Met deze stap komt een einde aan een periode van onzekerheid voor het FAM. Het museum huurt de huidige locatie sinds 2018. Per 1 januari werd het pand door de verhuurder verkocht aan twee personen die hier woningen wilden ontwikkelen. Dit leidde tot veel beroering en een breed gesteunde actie om het museum te behouden.

De afgelopen weken zijn gesprekken gevoerd tussen de twee eigenaren en de betreffende kunstliefhebbers uit Aalsmeer, die voorlopig op de achtergrond willen blijven. Als uitkomst hiervan is het pand door hen aangekocht met het specifieke doel om het Flower Art Museum zich hier verder te laten ontwikkelen.

Brede steun

Bestuur, directie en vrijwilligers van de Stichting FAM zijn erg blij met deze uitkomst. “Wat ons betreft is dit de best mogelijke oplossing. De afgelopen jaren hebben wij een basis gelegd voor het museum. Het is fantastisch dat we onze plannen nu verder gestalte kunnen geven”, aldus FAM-directeur Constantijn Hoffscholte, die dankbaar is voor de brede steun die het museum de afgelopen maanden kreeg van museumvrienden en andere betrokkenen binnen en buiten Aalsmeer. “Dat heeft ons zeker geholpen en geeft vertrouwen voor de toekomst.”