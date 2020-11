FloriWorld sluit tijdelijk de deuren

Aalsmeer – De toeristische sector wordt hard geraakt door de corona-pandemie. FloriWorld heeft in juli 2020 de deuren geopend in de hoop en verwachting dat de situatie langzaam maar zeker zou verbeteren. Inmiddels worden er niet alleen in Nederland, maar ook in omliggende landen door overheden zware maatregelen genomen. Onbezorgd verkeer van mensen en zeker van groepen, is op dit moment helaas niet mogelijk. Daarom is besloten dat vanaf 2 november FloriWorld tijdelijk de deuren sluit.

FloriWorld richt zich op een flitsende heropening begin volgend jaar. De heropening vindt plaats zodra zowel het binnenlands toerisme als bezoek vanuit het buitenland niet langer aan beperkingen onderhevig is. Op deze manier draagt FloriWorld maximaal bij aan de gezondheid van zowel medewerkers als bezoekers.

“De positieve reacties van (inter)nationale bezoekers, relaties en touroperators bevestigen dat de attractie FloriWorld wereldwijd een gewenst en succesvol concept is. Ook de evenementen, die tot dusver georganiseerd zijn, ontvingen goede recensies. Wij medewerkers van FloriWorld zijn onverminderd enthousiast en hopen begin volgend jaar bezoekers in groten getale te mogen ontvangen in onze inspirerende bloemenattractie en fantastische evenementenlocatie”, aldus het team van FloriWorld.

Bezoekers die een ticket hebben gekocht krijgen automatisch hun geld gerestitueerd. Voor informatie of vragen kan contact opgenomen worden via info@floriworld.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl