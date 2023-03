‘Flora Grafica’ en seringen in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum kan tot en met 4 juni de tentoonstelling ‘Flora Grafica’ bewonderd worden. Circa honderd affiches uit de collectie van de vermaarde arrangeur A.P. Csizik sieren de muren van het museum tegenover de watertoren (Kudelstaartseweg 1) op. Csizik verzamelde affiches van bloemententoonstellingen in binen- en buitenland uit de periode 1909 tot 1971.

De afbeeldingen werden gemaakt door kunstenaars en geven een fascinerend beeld van zowel de bloemenpromotie als verschillende ontwerpstijlen. Ook te zien in het museum zijn eigentijdse bloemenaffiches te zien, onlangs gemaakt door de kunstenaars Maaike Dias Krijtenburg, Rob de Heer, Jesper Krijgsman en Saskia Wagenvoort. Tevens wordt in het museum aandacht geschonken aan ‘Seringen in de kunst’ met schilderijen en fotografie en onder andere een bijzondere installatie van arrangeur Elize Eveleens uit Aalsmeer.

Rondleiding en lezing

De komende weken worden rond ‘Flora Grafica’ extra activiteiten georganiseerd. Zo verzorgt Mariska de Graaf op zondag 2 april vanaf 14.30 uur een rondleiding door de tentoonstellling en vertelt verhalen achter de collectie historische bloemenaffiches. En op zaterdag 8 april vanaf 15.30 uur kunnen belangstellenden de lezing ‘Aquarelleren voor Prins Charles’ bijwonen. Anita Walsmit Sachs vertelt over de kunst van het botanisch schilderen en haar bijzondere opdracht voor het plantenboek van Prins Charles. Het Flower Art Museum is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie en tickes op: https://www.flowerartmuseum.nl/agenda

Foto: www.kicksfotos.nl