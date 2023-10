Flinke rookontwikkeling bij containerbrand

Kudelstaart – Een flinke rookontwikkeling zaterdag 28 oktober even voor zeven uur in de avond bij een ondergrondse containerbrand vlakbij de Albert Heijn aan de Einsteinstraat in het winkelcentrum.

Buurtbewoners hebben de brandweer gealarmeerd. De brandweer is ter plaatse gegaan en had het vuur snel onder controle.

Bezoekers van de naastgelegen supermarkt hadden bij de in-uitgang korte tijd last van de rook.

Hoe de brand kon ontstaan is onbekend, buren spreken over jeugd die daar vaak rondhangt. De politie gaat onderzoek doen.

Fotograaf: VLN Nieuws