Fleurige ‘beestenbende’ in ’t Kloosterhof

Aalsmeer – Vrijdag 29 augustus is het jaarlijkse bloemenproject (corso) gestart bij zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat. Thema dit jaar is ‘beestenbende’. De vrijwilligers hebben buiten gewerkt aan de bloemstukken, zodat er geen contact was met de bewoners.

Als de bloemstukken klaar waren, kregen ze binnen een mooi plekje. De bloemenpracht werd vervolgens opgevrolijkt met een dier. Zo zijn er nu in ’t Kloosterhof koeien, siert een olifant de ingang op, hangen apen in de gezamenlijke ruimte en is onder andere een kameel te bewonderen. Door de corona is het bloemproject kleinschaliger dan normaal en is er met een kleiner groepje vrijwilligers gewerkt, maar het resultaat is prachtig: Een fleurige ‘beestenbende’.

De bloemen en materialen zijn geschonken en beschikbaar gesteld door bedrijven uit Aalsmeer en omgeving. Ondanks dat het anders is dan andere jaren hopen de vrijwilligers dat de bewoners zo toch genieten van hun jaarlijkse feestweek. Komende week worden er ook enkele leuke activiteiten voor de bewoners van het Kloosterhof georganiseers waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de coronaregels.

Foto’s: www.kicksfotos.nl