FIQAS Jongens A wint Jac Stammes toernooi

Aalsmeer – Afgelopen weekend vond het Jac Stammestoernooi plaats. Aan dit treffen voor jeugdige handballers doen heel veel teams uit diverse plaatsen in Nederland mee. Een hele organisatie voor FIQAS Aalsmeer en dankzij vele vrijwilligers kan weer terug gekeken worden op een geweldige toernooi met spectaculaire wedstrijden.

Zaterdag 31 maart werden vele wedstrijden gespeeld en zondag 1 april stonden de finales op het programma. Het leuke aan het Jac Stammestoernooi is de saamhorigheid en het onderlinge plezier. De bezoekende handbalteams worden in de watten gelegd en krijgen ieder jaar weer iets extra’s aangeboden. Dit jaar een rolstoelhandbal demonstratie en zaterdagavond de tweede play-off wedstrijd om de landstitel tussen FIQAS en Bevo.

Na dit spannende treffen, dat eindigde in het gelijk 28-28, was de Bloemhof weer voor de jeugdige handballers. Ze bleven namelijk ook slapen, in de ene hal de jongens en in de andere hal de meiden. Veel geslapen is er niet, maar gezellig was het zeker.

Het Jac Stammestoernooi 2018 is in de categorie jongens gewonnen door FIQAS jongens A en natuurlijk is groots feest gevierd. De felbegeerde Jac Stammescup winnen is een bijzondere prestatie! In de categorie meisjes is de beker voor de eerste prijs uitgereikt aan Quintus meisjes A. Door de meiden D van deze vereniging uit Kwintsheul is ook een prijs gewonnen. Dit team had het mooiste spandoek gemaakt en werd hiervoor beloond met een lekkere taart.

Foto: www.kicksfotos.nl. De winnaars van het Jac Stammestoernooi.