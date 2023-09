Finalisten ‘Onderneming van het jaar’ bekend

Aalsmeer – Woensdag 20 september vond, in het sfeervolle grand café van het Waterdrinker Green Trade Center de spannende voorronde van de verkiezing Onderneming van het Jaar 2023/2024 Aalsmeer plaats. Een evenement waarbij 26 gedreven ondernemers streden voor een finaleplek in vier onderscheidende categorieën: Starter, ZZP’er, MKB klein en MKB Groot.

De avond werd feestelijk geopend door Wethouder Sven Spaargaren en Wouter de Vries, voorzitter van Nieuw Ondernemend Aalsmeer, beiden trots op zoveel mooie ondernemingen die genomineerd zijn voor deze verkiezing. Met de zenuwen duidelijk voelbaar, pitchten de ondernemers vol passie hun bedrijf in slechts twee minuten. Deze pitches, in combinatie met eerder verstrekte bedrijfsinformatie en een grondig juryonderzoek, resulteerden in een selectie van twaalf bedrijven die nu doorgaan naar de felbegeerde finale op 17 november aanstaande.

Winnaars

De ontknoping voor deze twaalf bedrijven kwam aan het einde van de avond. Stoer Bikes, Vesela Pani en Tuk Truck gaan door in de categorie starter en Beautysalon Moments, De Helpende Hand en Thee & Kaart in de categorie ZZP. Voor de categorie MKB klein was het dit jaar extra spannend omdat er tien bedrijven in deze categorie genomineerd waren. Uiteindelijk kwam ook voor deze categorie het verlossende woord van de jury en kregen Studio Casco, The Bright Shine en Bart Brugman te horen dat zij door gingen naar de finale in de categorie MKB klein. Voor MKB groot ging de eer naar Koninklijke De Vries Scheepsbouw, Renault Nieuwendijk en Bakkerij Vooges.

Finaleavond op 17 november

Alle finalisten worden binnenkort bezocht door diverse juryleden. De climax van de verkiezing is op vrijdag 17 november, waar tijdens een feestelijke avond de uiteindelijke winnaars bekend worden. Ook wordt tijdens deze avond de innovatieprijs uitgereikt aan het meest innovatieve bedrijf.

Publieksprijs

Naast de door de jury gekozen winnaars, is er ook de spannende publieksprijs. Alle 26 deelnemende bedrijven zijn hiervoor in de running. Vanaf 21 september in de middag kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete bedrijf via de website: www.nieuwondernemendaalsmeer.nl.