Filmtheater Gerrit verwelkomt haar bezoekers

Uithoorn – Er is op dit moment geen horeca aanwezig in het voormalige restaurant Gerrit. Om onze bezoekers een hartelijke ontvangst te geven is één van onze vrijwilligers gestart met het aanbieden van een welkomstdrankje. Een geweldig initiatief wat bij iedereen in goede aarde valt. Daarom is dit leuke gebaar overgenomen. Alle bezoekers krijgen een sapje of gekoeld water aangeboden voordat zij de filmzaal betreden.

Heeft u ons mooie aanbod voor de maand juli gezien?

Er is weer volop keus: hou je van komedie dan is Hitman echt wat voor jou, of drama kies dan voor Skunk of Nata per Te of De Mooiste Dag of de documentaires over Vermeer: The Greatest Exhibition en Holland Pop 1970. En in augustus Andre Rieu. Boek je tickets op www.filmtheater-gerrit.nl

Filmtheater Gerrit de leukste bioscoop van de regio, 100% gerund door vrijwilligers.

Foto: aangeleverd