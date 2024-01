Films Oud Aalsmeer over Proefstation en Terra Nova

Aalsmeer – Deze maand toont de Stichting Oud Aalsmeer twee films op haar website. Een over het Proefstation aan de Stationsweg en de tweede over kwekerij Terra Nova aan de Uiterweg. De opnamen van het Proefstation zijn gemaakt in 1962 door Aldert Eveleens van kwekerij Residentie. Het Proefstation heeft aan de Stationsweg gestaan van 1899 tot 1964 waarna het is verplaatst naar de Linnaeuslaan. Te zien is wat er zoal gebeurde op de verschillende afdelingen en door wie. Ook zijn er opnamen van de bouw van het nieuwe Proefstation. De film is geschonken door Wim van Vliet.

De opnamen van Koninklijke kwekerij Terra Nova zijn gemaakt in 1991 als aflevering van een programmareeks onder de titel ‘Het Familie bedrijf’. Kwekerij Terra Nova heeft bestaan van 1837 tot 2017 en heeft de status Koninklijk bereikt in 1910. Terra Nova was een boomteeltbedrijf dat in 1960 is overgeschakeld naar de teelt van Azalea als potplant. In deze film is het werk op dit bedrijf te zien en hoe de organisatie binnen de familie was geregeld. Tevens wordt teruggekeken in de historie. De film is geschonken door Wil Keessen. Dick P. van der Zwaard heeft de films opgenomen in het filmarchief van de stichting. Historisch Aalsmeer. De totale duur is circa 32 minuten.

Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op www.stichtingoudaalsmeer.nl, te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Ook op TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 9 februari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 10 februari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 3 februari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie op: www.radioaalsmeer.nl