Filmman Dick Piet verrast met koninklijke onderscheiding

Aalsmeer – Met een vrolijke dienst in een volle tent is afgelopen zondag 3 september de Feestweek van Aalsmeer officieel van start gegaan. Maandag werd fanatiek gestreden om een laag startnummer voor de Pramenrace aanstaande zaterdag en dinsdag trakteerde Dick Piet op een middag en een avond vol mooie en herkenbare beelden van oud-Aalsmeer tijdens het Nostalgische Filmfestival.

Dick Piet werd deze avond zelf ook verrast. Net voor aanvang van het tweede deel van de avond verscheen burgemeester Gido Oude Kotte op het podium en dit bezoek stond niet in het ‘draaiboek’ van de presentator en organisator. Ook overigens niet het testbeeld dat op het scherm verscheen. Gelukkig geen storing, maar een kleine onderbreking voor een groots gebeuren. Dick Piet kreeg een koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau voor zijn tomeloze inzet, al tien jaar lang, voor het Nostalgisch Filmfestival.

Voor bezoekers is het Filmfestival een heerlijke middag of avond nostalgie en herinneringen ophalen, maar voor Dick Piet een behoorlijke tijdrovende klus om alle beelden uit te zoeken en te monteren. Eigenlijk is hij er zo’n beetje het hele jaar mee bezig en dat is een koninklijk schouderklopje zeker waard. Dick Piet was enigszins verbouwereerd, maar wel vereerd. Hij kreeg applaus uit de zaal. “Hij heeft deze onderscheiding verdiend”, aldus enkele bezoekers. “Ieder jaar verheugen wij ons op deze avond, het is zo leuk om oude films met familieleden en bekenden te zien.”