Filmcursus ‘Politiek in Amerikaanse bioscoop’

Amstelland – Dinsdag 27 februari start een Filmcursus Politics: Politiek in Amerikaanse bioscoop in Cinema Amstelveen voor filmfans die altijd meer willen weten. Het is een tumultueuze tijd voor de Amerikaanse democratie. Maar de geschiedenis toont aan dat er altijd al reuring is geweest in hun politiek.

De Amerikaanse film is al sinds het sinds het begin nauw betrokken bij wat er zich allemaal afspeelt binnen de politieke arena. Vier avonden lang duiken de cursisten in de wereld van de Amerikaanse politiek aan de hand van diverse fragmenten. Niet alleen de echte klassiekers passeren de revue, ook films series en documentaires waar je waarschijnlijk nooit van gehoord hebt schetsen een beeld van deze intrigerende wereld. Spannende presidentsraces zullen te zien zijn, evenals het leven in het Witte Huis en diverse crisessen waarmee Amerikaanse presidenten te maken hebben gehad. Ook zal tijdens deze lezingen de verbeeltenis van grote politieke gebeurtenissen (van de moord op Kennedy tot de recente bewegingen als MeToo en Black Lives Matter) in film geanalyseerd worden.

Dirty Politics is het onderwerp tijdens de eerste cursusavond. Op 5 maart is het thema Weg met de elitie, op 12 maart is er aandacht voor vrouwen in het Witte Huis en 19 maart komt veranderen of terugdraaien aan de orde. Aanvang 19.30 uur, inclusief pauze (12 mrt is de aanvang 19.45 uur). De cursus is ook per avond te boeken. Filmwetenschapper Rudi de Boer begeleidt de avonden.

Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor meer informatie en inschrijving.