Film Oud Aalsmeer over Scheepswerf De Vlijt

Aalsmeer – In de maand juni laat stichting Oud Aalsmeer de film Scheepswerf De Vlijt 1928 tot 1952 zien op haar website. De film gaat over de bouwactiviteiten van schepen op deze Aalsmeerse werf aan de Oosteinderweg in de vorige eeuw. De eerste beelden zijn uit 1928 met de proefvaart van de glijboot Zeppelin. Daarna komt de scheepswerf zelf in beeld en activiteiten aldaar, deze opnamen zijn van 1937. Te zien is de aflevering van een jacht voor de Engelse markt die te water wordt gelaten. Dit laatste is een aantal keren terug te zien in de film, gevolgd door beelden van de proefvaart van het zojuist te water gelaten schip. Ook uit 1937 zijn er beelden van het testen van een motorreddingsboot onder toezicht van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie. De proefvaarten vonden vaak plaats op de Westeinderplassen en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Een ander item dat aan de orde komt is een vaartocht door het Nederlands waterlandschap. En tenslotte is een schip te zien dat in een zeehaven ingeladen wordt in een vrachtvaarder om verscheept te worden naar zijn eigenaar.

De productie van de film is van Jac. Verbeek en Arie de Vries en is door Huib de Vries beschikbaar gesteld. Dick P. van der Zwaard heeft de beelden weer bewerkt voor opname in het filmarchief van Oud Aalsmeer. De film duurt circa 42 minuten en wordt getoond op www.stichtingoudaalsmeer.nl via de knop ‘Film van de Maand’. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 9 juni is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 10 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 3 juni. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl