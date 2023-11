Film Oud Aalsmeer over Royal Eveleens

Aalsmeer – In december toont de stichting Oud Aalsmeer de film van Royal Eveleens uit 1989. Deze film schetst een beeld van het handelsbedrijf in De Kwakel, gespecialiseerd in jonge planten. In dit jaar bestond het bedrijf 100 jaar. De start van het bedrijf was in 1889 onder de naam Wed. P. Eveleens en kreeg in 1989 de naam Royal Eveleens. Op 29 september 1989 werd het predicaat koninklijk verleend. De aanleiding tot de naamsverandering wordt ruimschoots in beeld gebracht.

In de film komt de opkweek van de jonge planten uitgebreid in beeld, maar ook de distributie met behulp van eigen vrachtwagens komt aan bod. Verder zijn veel mensen op deze film terug te vinden die in die tijd een relatie hadden met dit bedrijf. De film is geproduceerd door Hanoff producties en geschonken door Ton Offerman aan Stichting Historisch Aalsmeer. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van deze stichting. De totale duur is 31 minuten. Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. Aan het ervan bekijken zijn geen kosten verbonden.

Ook op TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 8 december is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 9 december, is de film te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview door presentator Jan van Veen met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 2 december tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio en TV Aalsmeer. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl