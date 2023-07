Film bij Oud Aalsmeer: De Dorpswandeling

Aalsmeer – De film van de maand augustus van de stichting Oud Aalsmeer heeft als titel ‘De Dorpswandeling’. Deze rondleiding wordt in het zomerseizoen vanuit de Historische Tuin een aantal keren georganiseerd om mensen de gelegenheid te geven kennis te nemen van de historie van Aalsmeer dorp. In deze film wordt rondleider Jan van Veen gevolgd met een groep deelnemers die deze dorpswandeling meebeleven. Het verhaal start op de tribune van de Historische Tuin waar Jan wetenswaardigheden vertelt over het ontstaan van Aalsmeer. Vervolgens gaat de route via het Praamplein naar de Doopsgezinde kerk, de molen in de Zijdstraat, de monumenten in de Dorpsstraat om daarna de eindigen in de Dorpskerk. Onderweg voorziet Jan de deelnemers van allerlei feiten en wetenswaardigheden over al deze monumenten.

Dick P. van der Zwaard heeft voor eigen rekening de film ‘De Dorpswandeling’ laten maken door Ton Offerman van Hanoff producties. Deze mooie historische film heeft hij geschonken aan Historisch Aalsmeer. Totale duur is circa 60 minuten.

Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 11 augustus is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur.

Een dag later, zaterdag 12 augustus juli, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 5 augustus. Het interview is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl