Fikse kaalslag in het Openbaar Vervoer Uithoorn

Lijn 342 verdwijnt en 347/48 tot Poortwachter

Regio – Tijdens de commissievergadering van donderdagavond jl in Uithoorn kwam wethouder Haze met een mededeling die insloeg als een bom. De kaalslag in het Openbaar Vervoer wordt ook goed voelbaar voor Uithoorn, maar ook voor De Ronde Venen. De bussen zijn nagenoeg leeg en zullen dat voorlopig blijven. Haze: “Maandagmiddag is er een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep en met een afvaardiging van Connexxion. Connexxion bevindt zich in zwaar weer”. Om het hoofd boven water te houden heeft Connexxion een plan gemaakt waarin diverse wijzigingen in de busdiensten staan en die zeker voor Uithoorn en omliggende gemeenten op zijn zachtst gezegd niet prettig zijn. Wethouder Haze:

Nooit meer

“Wat verandert er: De directe buslijn naar Schiphol, de 342, vervalt en komt naar verwachting ook nooit meer terug. Op dit moment rijdt deze bus leeg, er is op Schiphol nu ook weinig te doen. Kunnen we nu niet meer met de bus naar Schiphol? Jawel, de 340 naar Aalsmeer blijft bestaan, dus krijg je vanuit Uithoorn een overstap in Aalsmeer. De bundel Aalsmeer/Kudelstaart blijft wel bestaan.

En dat is niet alles. Ook de lijnen 347/48 gaat vervallen. Deze bus, de nachtbus vanuit Amsterdam rijdt alleen nog op donderdag, vrijdag en zaterdag. Hij gaat niet meer verder dan Poortwachter. Dan rijdt daar de Amsteltram en kun je overstappen zo stelt Connexxion. Daarmee wordt Uithoorn afgesneden van Amstelveen”, aldus de wethouder.

Geen verbinding

Na Poortwachter via de route Startbaan met diverse scholen en sportaccommodaties, Sportlaan, Heuseplein, Busstation Amstelveen met het winkelcentrum, Kruiskerk, Graaf Florislaan, Kalfjeslaan, Amsterdamse bos, de Boelelaan, VU en verder de stad in tot het Leidseplein. Er is dan zelfs geen overstap mogelijk op lijn 357/58 (vanuit Kudelstaart/Aalsmeer.) Met het wegvallen van lijn 347/48 tussen Amstelveen Sportlaan en Amsterdam blijft alleen nog lijn 357/58 over op dit traject. Ook na de invoering van de Amsteltram zou dit zijn beslag krijgen.

Afspraken

Voor de (meeste) aanwezige raadsleden kwam deze mededeling van de wethouder als een donderslag bij heldere hemel. Boonman ( ) : “Er zijn toch duidelijke afspraken gemaakt”. Wethouder Haze: “Ja klopt, maar Connexxion zit in enorm zwaar weer. Zij stellen: “Het is buigen of barsten. Als we dit niet doen bestaan we straks niet meer”. Niet alleen Uithoorn komt in de moeilijkheden, er zijn veel meer gemeenten en ja nood breekt wet”.

Raadslid Hoekstra () was al op de hoogte. Hij is een van de afgevaardigde van de Uithoornse raad in de Regioraad. Daar gaan ze 20 oktober al over in gesprek: “We gaan ons best doen om te bewerkstellige dat dit gewijzigd kan worden. Ze mogen onze gemeente niet zo afkappen”, aldus Hoekstra.

Het is zeer de vraag of de capaciteit van lijn 357/58 met zijn huidige inzet voldoende is om zonder lijn 347/48 het vervoer op dit traject aan te kunnen in een tijd zonder Corona. Met Corona zal het misschien wel gaan, maar dat blijft niet zo. Kleine misrekening? Wordt vervolgt