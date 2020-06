Fikse brand bij bedrijf aan de Achterweg

De Kwakel – Bij een agrarisch bedrijf aan de Achterweg in De Kwakel is zondag 28 juni omstreeks half één in de middag brand uitgebroken. De brand woedt in een groot kassencomplex en naastgelegen materialen, waaronder plastic kratten en houten pallets.

Pallets en kratten vatten vlam.

De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse om de brand te blussen. Diverse brandweer-korpsen uit omliggende gemeenten, waaronder Aalsmeer en Mijdrecht, verlenen hulp aan de brandweer van Uithoorn. Meerdere autospuiten en twee hoogwerkers zijn ingezet om de brand te bestrijden. Om te voorkomen dat het vuur nog meer zou verwoesten, is ook een brandrobot ingezet, die een zogeheten ‘stoplijn’ creëert (een muur van water).

Hevige rookontwikkeling.

Ruim twee uur na de melding lukte dat en werd het sein brand meester gegeven. Uitbreiding naar naastgelegen bebouwing hebben de brandweerkorpsen weten te voorkomen. De schade aan het pand is aanzienlijk. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Bij de brand kwam erg veel rook vrij. Er werd daarom omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Waar de brand is ontstaan is nog onbekend. De politie stelt een onderzoek in.

Foto’s: Marco Carels