Fietsster na ongeval naar ziekenhuis

Uithoorn – Op dinsdag 8 mei even voor negen uur in de ochtend heeft een ongeval plaats gevonden in de Alphons Ariensstraat. Een 18-jarige fietsster uit Uithoorn is over het hoofd gezien door een 81-jarige automobilist uit Uithoorn.

De fietsster is op de motorkap beland en vervolgens met haar hoofd op het wegdek gevallen. Ze is met hoofdletsel en mogelijk een gebroken elleboog naar het ziekenhuis vervoerd.

In de voorruit van de auto is een barst ontstaan. De bestuurder is met de schrik vrij gekomen. De verkeersdienst van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.