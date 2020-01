Fietsster gewond na botsing

Uithoorn – Op dinsdag 28 januari heeft even over zeven uur in de ochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietsster op de hoek Randweg met de Poelweg. Een 54-jarige fietsster uit Kudelstaart is in botsing gekomen met een auto, bestuurd door een 44-jarige Uithoornaar. De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De Kudelstaartse is met vermoedelijk een armbreuk vervoerd naar een ziekenhuis. Naar de exacte oorzaak van het ongeval wordt door de politie onderzoek gedaan.