Fietspad op het oude spoor lost gevaren Industrieweg niet op!￼

De Ronde Venen – Een fietspad op het oude spoor ofwel Robert Moultonpad/Bellopad daarvoor pleit de ondernemersvereniging VIB. Echter in tegenstelling tot wat er gesuggereerd, wordt gaat dit de verkeersveiligheid op het Industrieterrein niet verbeteren. Daarvoor zal de infrastructuur op de route zelf aangepakt moeten worden. En dat is hard nodig omdat de bedrijvigheid daar alleen nog maar zal toenemen de komende jaren.

Schoolgaande jeugd – pubers fietsen de kortste route

Natuurlijk moeten onze kinderen veilig van en naar school kunnen fietsen en dat kan ook! Ze fietsen over de Constructieweg of n – de Energieweg richting het VLC in Mijdrecht en over Mijdrechtse Dwarsweg naar het VLC in Vinkeveen. Omfietsen is voor schooljeugd doorgaans al helemaal geen optie. Wat veel ouders hun kinderen wel inprenten: “Fiets in het donker over de Industrieweg! Daar is sociale controle en daar is de kans om aanranding oid klein.” In de avonduren vinden de meeste ouders het maar niks als hun kinderen over de stille Constructieweg of Energieweg fietsen. Dat advies zal niet anders zijn met betrekking tot een fietspad over het oude spoor.

Gemeentehuis op het Industrieterrein – via Constructieweg of Energieweg

Om van en naar Het Veenweidebad te gaan zullen de meeste mensen niet omfietsen over een fietspad over het oude spoor. Logischerwijs neemt men de kortste route. Hetzelfde geldt in de toekomst voor mensen die vanaf Mijdrecht naar het gemeentehuis willen. Gelukkig is het mogelijk om over de Constructieweg of over de Energieweg te fietsen. Beide wegen zijn doorgaans rustig en veilig. Met enkele kleine aandachtspunten zijn deze routes nog veiliger te maken.

Sporten/bouwmarkt/boodschappen

Anders is het als je naar de Karwei, de Aldi of een van de sportscholen wilt. Dan is er aan de Industrieweg geen ontkomen aan . Het aanleggen van een fietspad elders gaat die problematiek niet oplossen – fietsers zullen hoe dan ook deze route moeten nemen. Ze zullen hoe dan ook oversteken moeten maken over de Industrieweg om hun bestemming te bereiken. En dan is de Industrieweg voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke plek. Dat is al weg gebleken uit alle ongelukken die in het verleden gebeurd zijn.

Fietsersbond pleit voor aanpak huidige fietspaden

Het verbeteren van de fietspaden die al in de Ronde Venen beschikbaar zijn – dat zou veel betekenen voor de fietsveiligheid. Het aanleggen van een nieuw pad kost veel geld en lost de huidige gevaarlijke situaties niet op. Specifiek noemde de Fietsersbond de urgentie van de aanpak van de Industrieweg tijdens de gemeentevergadering van 16 november jl

Industrieweg zelf veiliger maken!

Als de gemeente echt iets aan verkeersveiligheid wil doen, dan is de enige oplossing de verkeersveiligheid op de Industrieweg zelf aanpakken. Daarvoor is een fietspad op het oude spoor/Bellopad geen oplossing!