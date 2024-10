Fietsmaatjes bijeenkomst en ingebruikname vijfde duo fiets

De Ronde Venen – Voor de gasten en vrijwilligers van Fietsmaatjes De Ronde Venen was zaterdag 28 september een gezellige, sportieve en informatieve ochtend. Om 10.00 uur werd bij Bowling Mijdrecht gestart met koffie en cake. Tijdens de koffie heeft Adriana Kegley van Tympaan De Baat, de “week van de ontmoeting” aangekaart. Ze liet weten dat veel mensen eenzaam zijn. Fietsmaatjes De Ronde Venen is een mooi initiatief om die eenzaamheid weg te nemen door met een maatje op pad te gaan. Na de koffie werden de gasten en de vrijwilligers even gesplitst. De gasten kregen van Henny Aafjes van Senior Sportief Actief een les in zitgym. Op gezellige muziek werden de schouders, armen, voeten en knieën goed losgemaakt. Er werd volop meegedaan.

De vrijwilligers gingen in groepjes praten met elkaar over bepaalde stellingen. Hoe gaan gasten en vrijwilligers met elkaar om? Wat doe je als een gast geen zin heeft als je voor de deur staat met de duofiets? Of hoe ga je om met een gast die erg zwijgzaam is?

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat blijven communiceren, het gesprek aan gaan, en luisteren erg belangrijk zijn. Ook niet te veel ergens een probleem van maken en elkaar accepteren zijn belangrijk.

Financiële bijdrage

De gemeente De Ronde Venen omarmt het initiatief van Fietsmaatjes zeer. Gasten die er niet zelf meer op uit kunnen, ontmoeten vrijwilligers. Door op een elektrisch ondersteunde duofiets te stappen, komen zij met elkaar in beweging. De gemeente De Ronde Venen heeft ook dit jaar weer geld beschikbaar gesteld voor Fietsmaatjes De Ronde Venen. Deze keer om een vijfde duo fiets aan te schaffen.

De burgemeester kwam deze ochtend langs om deze vijfde duo fiets feestelijk in gebruik te nemen. Dit gebeurde buiten op het plein voor de Bowling. Petra Taal van Senior Sportief Actief, had een hindernisbaan uitgezet met aan het eind van het parcours ringsteken. Alle gasten en vrijwilligers kwamen naar buiten, om de burgemeester en een gast van Fietsmaatjes, aan te moedigen om deze eerste rit op de nieuwste duofiets over het parcours te volbrengen. Daarna konden alle vrijwilligers en gasten een rondje op de hindernisbaan doen. Helaas bracht een flinke bui voortijdig een einde aan deze activiteit.

Binnen kon iedereen nog nagenieten van een hapje en drankje en werd het verenigingslied van Fietsmaatjes De Ronde Venen, uit volle borst meegezongen.

Foto aangeleverd