Fietsmaatjes bedankt vrijwilligers

De Ronde Venen – Zaterdag 7 december was het de dag van de vrijwilliger. Alle vrijwilligers bij Fietsmaatjes De Ronde Venen hebben die dag een kleine attentie ontvangen. Fietsmaatjes De Ronde Venen kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers en zij zijn daar dan ook heel blij mee.

In de winter wordt er nog steeds gefietst op de duofietsen. Zodra het weer het enigszins toelaat, gaan de vrijwilligers er met hun gast op uit. Goed warm aankleden is wel het advies. Als de gast aangeeft het te koud te vinden om te fietsen, kan er gewoon worden gewacht op warmer weer. Dan wordt er in de winter even niet gefietst en start men weer in het voorjaar.

Vrijwilligers welkom

Fietsmaatjes De Ronde Venen is nog op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers worden gekoppeld aan een gast, waarmee ze dan afspreken wanneer en hoe vaak ze gaan fietsen. Dit kan helemaal vrij ingevuld worden. Eens per week, eens per maand, of in de winter even niet; alles is mogelijk.

Tevens zoekt Fietsmaatjes De Ronde Venen een voorzitter/secretaris. Interesse of meer weten over deze functie: Yael Janmaat-Kok via info@fietsmaatjesdrv.nl, meestal in de avond telefonisch bereikbaar via 06 – 1128 2064.

Stallingsplek voor duofietsen

Fietsmaatjes De Ronde Venen heeft op dit moment vijf duofietsen. Helaas is één van de fietsen defect en wacht op reparatie. Hopelijk is deze in het voorjaar weer beschikbaar.

Op dit moment is er voor elke fiets een mooie stallingsplek, maar binnenkort is een locatie in Mijdrecht niet meer beschikbaar. Dus daar is Fietsmaatjes naarstig naar op zoek. Neem contact op via info@fietsmaatjesdrv.nl.

Op de foto: Fietsmaatje bedankt vrijwilligers. Foto is aangeleverd.