Uithoorn – Aan de Bieslook in Uithoorn is maandag rond 17.45 uur een fietsertje aangereden door een automobilist. Een ambulance is ter plaatse gekomen. Het jonge fietsertje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. (foto VTF)