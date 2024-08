Fietsen en wandelen tijdens Ride for the Roses

Aalsmeer – Op zondag 29 september gaat het fietsevenement voor jong en oud weer van start: de Ride for the Roses. Een uniek wielerevenement waarbij deelnemers rijden voor een roos uit liefde voor een dierbare. Opnieuw is gekozen voor Aalsmeer als vertrek- en aankomstpunt. Het is dit jaar een extra bijzondere editie, the Ride for the Roses vindt namelijk voor de vijfentwintigste keer plaats. Er wordt dan ook extra uitgepakt. Nieuw dit jaar is dat er naast gefietst ook gewandeld kan worden voor een dierbare. Er is een mooie wandelroute in kaart gebracht.

Rijd of wandel met je gezin, vriendenteam, bedrijvengroep of alleen jezelf mee uit liefde voor jouw/jullie dierbaren en om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Inschrijven kan via www.ridefortheroses.nl. Op de website ook meer informatie over de start in Aalsmeer, de aanvangstijden, etc.