Fietsbrug geplaatst onder Aalsmeerderbrug

Aalsmeer – Sinds de derde week van augustus wordt voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg door uitvoerder Dura Vermeer ook gewerkt aan voorzieningen voor fietsers. Parallel aan de nieuwe ‘dorpsweg’ wordt 1,5 kilometer extra snelfietspad aangelegd en het fietspad wordt over een lengte van ruim 2 kilometer verbreed. Dit onderdeel van de reconstructie is nog niet aan de beurt.

Er wordt momenteel gewerkt aan fietstunnels bij de Legmeerdijk en de Fokkerweg in Haarlemmermeer én aan de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug. Door menigeen wordt deze ‘klus’ nauwlettend in de gaten gehouden. Sinds vorige week werd de nieuwsgierigheid extra gewekt. Op een schip arriveerde het eerste deel van de brug. In de Ringvaart, in de bocht richting Rijsenhout, werd deze gestald.

Afgelopen maandag 2 november begon de ‘verhuizing’ richting de Aalsmeerderbrug. Het nieuwe brugdeel werd links en rechts van drijvers voorzien, langzaam van de boot getakeld en in het water geplaatst. Het eerste, grootste deel van de brug ligt nu op z’n plek. Er dienen natuurlijk nog diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. De aannemer gaat nu verder met het monteren van de verschillende delen van de fietsonderdoorgang.

Stremming vaarverkeer

Het autoverkeer vindt hier geen hinder van, maar het vaarverkeer moet rekening houden met enkele stremmingen. Aanstaande donderdag 5 tot en met vrijdag 6 november is er stremming voor vaarverkeer van 7.00 tot 17.00 uur en volgende week donderdag 12 tot en met vrijdag 13 november, eveneens van 7.00 tot 17.00 uur.

De planning is dat eind december onder de Aalsmeerderbrug door gewandeld en gefietst kan worden.

Foto’s: Jan Ran en Bert Willems