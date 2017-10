Amstelhoek – Terwijl de eigenaar van deze fiets bezig was met vrijwilligerswerk in het buurthuis in Amstelhoek hebben onbekenden, waarschijnlijk door vuurwerk in de fietstassen te gooien, er voor gezorgd dat de fiets van deze man flinke brandschade heeft opgelopen. Dit is gebeurd op dinsdag 24 oktober jl.

Mochten er getuigen zijn? De politie en de eigenaar horen het graag via 0900-8844.