Felicitaties voor negen diamanten echtparen

Aalsmeer – Koffie met gebak en een gezellig, persoonlijk gesprek met burgemeester Gido Oude Kotte voor negen 60 jaar getrouwde echtparen afgelopen woensdag 16 september in de Trouwzaal van het Raadhuis. Door het coronavirus kon de eerste burger niet op huisbezoek om de diamanten paren te trakteren op een mooi boeket bloemen. Om de huwelijksjubilarissen (allen tussen april en juli getrouwd in 1960) toch in het zonnetje te zetten, was besloten om een gezamenlijk feestje te vieren in het (Raad)huis van Aalsmeer. Gefeliciteerd zijn:

Echtpaar Klijnkramer-Timmermans

Echtpaar Spaargaren-Oosterkamp

Echtpaar Ruhe-Blom

Echtpaar Groenendijk-Buis

Echtpaar Baarsen-de Vries

Echtpaar Buskermolen-Verlaan

Echtpaar Hoving-Leeflang

Echtpaar Piké-Griffioen

Echtpaar Scharff-van Laar

Foto’s: www.kicksfotos.nl