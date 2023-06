Felicitaties voor 100-jarige Doetje Heeringa

Mijdrecht – Een eeuw geleden werd Doetje Heeringa in het Friese Oostdongeradeel, vlakbij Dokkum, geboren. Zaterdag 3 juni vierde ze samen met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in Zonnehuis Majella in Mijdrecht haar honderdste verjaardag. “Zorgzaam, een bezige bij en een harde werker”, omschrijft dochter Tjitske haar moeder. Burgemeester Maarten Divendal bezocht de 100-jarige inwoonster zaterdag om haar namens het gemeentebestuur van harte te feliciteren. Doetje Heeringa woonde het eerste deel van haar leven in Friesland. Haar vader was een kleine veehouder in Oostdongeradeel. Vanaf haar twaalfde droeg Doetje haar steentje bij in het huishouden door te gaan werken. Ze hielp daarbij ook haar moeder die blind was en jong is overleden. In 1955 verhuisde de Friezin met haar man Sierd Boersma en 4 kinderen naar Mijdrecht. Aanvankelijk werkte Sierd in de agrarische sector, later werd hij conciërge op een scholengemeenschap. In Mijdrecht werden nog 2 kinderen geboren. “Mijn moeder was altijd aan het werk, in het huishouden of bij andere mensen”, vertelt dochter Tjitske.

Zorgzaam

14 jaar nadat ze naar Mijdrecht kwamen, overleed Sierd in 1969. In 1974 hertrouwde Doetje en werd ze ook de moeder van de 4 kinderen van haar tweede man. Hij overleed in 2007. “Mijn moeder heeft tot haar 88ste altijd veel gefietst. Helaas kon het daarna niet meer omdat ze is gevallen. Ook spelletjes doen vindt ze heel leuk, mens-erger-je-niet of sjoelen. Ook zingen was haar passie en daarom was ze lid van meerdere zangkoren. Maar bovenal is ze altijd heel zorgzaam voor haar 10 kinderen, 16 kleinkinderen, waarvan er helaas één is overleden, en haar 15 achterkleinkinderen.’’

Genoten

Sinds 2018 woont de Mijdrechtse in Zonnehuis Majella in Mijdrecht waar ze volgens haar dochter heel liefdevol wordt opgevangen. Haar honderdste verjaardag werd zaterdag op passende wijze gevierd. “Het was natuurlijk een groot feest, maar we hebben geen groot feest gegeven, dat zou te druk voor haar zijn geweest. Het bezoek, zoals de burgemeester, de predikant en haar kinderen en kleinkinderen zijn daarom verspreid over de dag langsgekomen. Mijn moeder heeft daar erg van genoten.’’

Fotobijschrift: Burgemeester Maarten Divendal feliciteerde Doetje Jongerling-Heeringa zaterdag met haar honderdste verjaardag.