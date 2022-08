Felicitaties voor 100-jarige Corrie de Dood 

De Ronde Venen – Een eeuw geleden werd Corrie de Dood in Waverveen geboren. Maandag 8 augustus vierde ze haar honderdste verjaardag, samen met haar 11 kinderen, 15 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen. Het geheim voor haar hoge leeftijd? ,,Gewoon blijven ademhalen.’’ Locoburgemeester Ernst Schreurs bezocht haar maandag om haar hartelijk namens het gemeentebestuur te feliciteren. Voor beide partijen was het bezoek een bijzonder moment.Corrie de Dood heeft een groot deel van haar leven in Waverveen gewoond. Eerst op een boerderij aan de Tweede Velddwarsweg waar haar ouders een melkveehouderij hadden. De melk die daar werd geproduceerd, werd onder andere door Corrie naar Amsterdam gebracht. Na haar trouwen woonde ze lange tijd met haar man op een boerderij aan de Hoofdweg.

Timmeren en verven

Voor het vele werk op de boerderij draaide deze hardwerkende zelfstandige vrouw haar hand niet om. Als het nodig was pakte ze zelf de verfkwast om te verven of de hamer om te timmeren. Ze had geen rijbewijs, maar met haar solex reisde ze heel wat af.

Na het vertrek uit de boerderij aan de Hoofdweg woonde ze sinds begin jaren ’90 in een eengezinswoning aan de Prinses Wilhelminalaan in Mijdrecht. Toen deze woning tegen de vlakte ging, verhuisde ze naar een appartement aan de Zuster den Hertoglaan.

Elke dag puzzelt ze en ‘fietst’ ze in haar stoel voor het raam. Dagelijks komen er wel kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen langs. Die waren er ook op zondag 7 augustus toen haar verjaardag groots werd gevierd met een feest in Uithoorn waar ruim 70 mensen op af kwamen.

Bijzondere ontmoeting

Ook voor Ernst Schreurs was het een bijzondere ontmoeting. Door samenloop van reeds geplande vakanties waren alle collegeleden rond het weekend een paar dagen fysiek afwezig, zij waren wel telefonisch te bereiken. De gemeentewet voorziet in zo’n situatie in de mogelijkheid het langstzittende raadslid de rol van locoburgemeester te laten vervullen. Deze situatie deed zich dit weekend voor. Aangezien mevrouw De Dood graag wilde dat haar verjaardag maandag werd gevierd, kreeg zij bezoek van Ernst Schreurs. Voor hem was het de eerste keer dat hij deze rol ‘met veel genoegen’ kortstondig vervulde.