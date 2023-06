Feestweek Kudelstaart: Van kienen tot prutrace

Kudelstaart – In Kudelstaart zijn de voorbereidingen volop aan de gang voor de jaarlijkse Feestweek, die dit jaar van 16 tot en met 25 juni plaatsvindt. Dit is dé gelegenheid om samen te komen en te genieten van alle festiviteiten. Er is voor jong en oud genoeg te doen deze periode; van keezen, kienen en beachvolleyballen, tot culinair genieten, struinen op de braderie en vies worden in de modder. Dus kom gezellig langs en laat je verrassen. De aftrap van deze Feestweek wordt op vrijdag 16 juni gegeven met Kudelstaart Kulinair. Op diverse locaties aan de Kudelstaartseweg kan er vanaf 16.30 uur genoten worden van lekkere hapjes en een lekker drankje.

Sportieve activiteiten

Een van de hoogtepunten van de Feestweek is het beachvolleybaltoernooi op zaterdag 17 juni. Dit jaar strijden er 32 teams om de felbegeerde titel op de vier speciaal aangelegde velden achter het Dorpshuis in Kudelstaart. De inschrijving is inmiddels vol. Mocht je als team nog deel willen nemen, dan kom je op de reservelijst te staan. Uiteraard is het altijd mogelijk om de teams te komen aanmoedigen. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur en de finalewedstrijd wordt rond 18.30 uur gespeeld. Op maandag 19 juni wordt er in het Dorpshuis in Kudelstaart een kienavond georganiseerd. Er zijn weer prachtige prijzen beschikbaar gesteld voor deze avond, waarbij de deuren om 19.45 uur open gaan.

Jaarmarkt

Woensdag 21 juni wordt de jaarlijkse braderie weer georganiseerd rondom het winkelcentrum van Kudelstaart. Ook dit jaar kan je weer genieten van de vele kramen met een zeer gevarieerd aanbod. Op het gezellige plein van het winkelcentrum is het zoals altijd weer goed vertoeven met een hapje, een drankje en een muzikale ondersteuning. De jaarmarkt begint om 13.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

Op 22 juni is er overdag een ouderenmiddag op het Ad Verschuerenplein waarbij ouderen in de leeftijd van 65+ in het zonnetje worden gezet met een feestelijke middag. Er zijn drankjes en hapjes beschikbaar gesteld door een aantal sponsoren en er is zelfs een zanger die zorgt voor muzikale entertainment. De middag begint om 14.00 uur en is om 17.00 uur weer afgelopen.

Kezen en Prutrace

Ook op donderdag 22 juni is er het Jaarlijkse Kampioenschap Kezen van Kudelstaart. In het Dorpshuis in Kudelstaart worden de wedstrijdborden voor het Kezen klaar gezet, zodat om 20:00 uur met dit leuke toernooi begonnen kan worden. Wie wint dit jaar de wisselbeker en mag zich een jaar lang Keezenkampioen van Kudelstaart noemen? Opgeven voor dit kampioenschap (per koppel) kan via keezeninkudelstaart@gmail.com en de kosten zijn 7,50 euro per persoon.

Als afsluiting van de Feestweek vindt op zondag 25 juni de Prutrace plaats, het evenement waar iedereen naar uitkijkt! Tijdens deze race gaan deelnemers hardlopen, klimmen en klauteren door sloten en modderbaden rondom het terrein van RKDES. Zorg dat je goed voorbereid bent en trek je oude kleren en schoenen aan, want het kan modderig worden! De start is bij de kantine van RKDES en douchen is mogelijk na de race. Kortom, de Feestweek in Kudelstaart is een geweldige gelegenheid om samen te komen, te praten en te genieten van alle festiviteiten!

Foto: Ragnar van Beek