Feestelijke viering 20 jaar Dorcas Aalsmeer

Aalsmeer – Op zaterdag 25 november vierde de Dorcas-winkel in Aalsmeer haar 20-jarig jubileum. Het werd een feestelijke dag voor vrijwilligers en klanten. Voordat de winkel open ging werden alle aanwezige vrijwilligers toegesproken door de voorzitter van het bestuur, Peter Kersloot, die zijn dank uitsprak naar alle medewerkers. Daarna door de algemeen directeur van Dorcas Nederland, Agnes Kroese die namens het hoofdkantoor het belang van de winkel benadrukte, omdat met de opbrengst zoveel goede projecten voor de allerarmsten kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte door de vervanger van de burgemeester, Dirk van Willegen. Ook hij sprak lovende woorden en overhandigde namens de gemeente een mooi boeket bloemen. Daarna mocht hij om klokslag 10.00 uur de deuren openen, waarna de winkel volstroomde.

Het was een verrassing voor de klanten dat zij de hele dag 20 procent korting kregen over alle aankopen. Tevens was er een klein cadeautje en voor de kinderen, een kleurplaat met potloden. Ieder kreeg ook nog een lotnummer waarmee bij het rad van avontuur elk halfuur mooie prijzen te winnen waren.

Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag. Steeds meer mensen, ook uit de verre omtrek, weten de weg naar Dorcas inmiddels te vinden. Deze drukte brengt ook met zich mee dat er soms handjes te kort zijn om alles wat gebracht wordt te verwerken. Nieuwe vrijwilligers worden dan ook hartelijk welkom geheten.

Noodhulp en duurzaam

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internationale samenwerking. Bij een ramp of crisis wordt noodhulp verleend en wordt bijgedragen aan wederopbouw. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting.

Dorcas heeft verspreid over Nederland ruim 40 kringloopwinkels. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan projecten die Dorcas uitvoert in 14 landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Duizenden vrijwilligers en klanten dragen zo bij aan het werk voor mensen in nood. Bovendien draagt Dorcas bij aan een duurzame samenleving, door hergebruik van goederen te stimuleren en te faciliteren. Dorcas Aalsmeer is te vinden aan de Turfstekerstraat 15 tot 19 op bedrijventerrein Hornmeer. Meer informatie: dorcaswinkelaalsmeer@dorcas.nl