Feestelijke opening Winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn – In februari dit jaar werd gestart met de verbouwing van het winkelcentrum Amstelplein en afgelopen weekend was het dan eindelijk zover om het feestje te vieren van het heugelijke feit dat de verbouwing met succes is afgerond. En dat het de moeite waard is geweest mag duidelijk zijn, want de gemeente Uithoorn heeft hiermee een winkelcentrum van allure en is het werkelijk omgetoverd van een winkelcentrum naar een winkelparadijs.

Gezellig winkelen

Het gezellige Winkelcentrum Amstelplein bij de Irenebrug aan de Amstel in Uithoorn is al jaren de plek waar je gezellig kunt winkelen met een compleet aanbod en een diversiteit aan winkels. Of je nu op zoek bent naar de nieuwste modetrends, boeken, sieraden, vers producten zoals bij de bakker, Keurslager of kaaswinkel; of je houdt van lekker eten, van verse vis, hobbyartikelen, de lekkerste chocolade tot aan de mooiste bloemen en drogisterij en er is zelfs een Hoorwinkel. De verscheidenheid aan winkels zorgt ervoor dat er voor iedereen iets te ontdekken valt! Het winkelcentrum is grotendeels overdekt, dus zelfs met slecht weer is het altijd prettig winkelen! Men komt er dan ook graag!

Make-over

Toch vond men dat het tijd was voor een opknapbeurt en het winkelcentrum heeft in 2024 dan ook een volledige make-over ondergaan. De resultaten mogen er zijn. De entrees aan de Schans- en Pleinzijde zijn vernieuwd en eenmaal binnen geven de nieuwe strakke en lichte vloer en het gebruik van veel hout in combinatie met de groene kleuren het winkelcentrum een prachtige moderne uitstraling. Er zijn nieuwe zitbanken geplaatst, een upgrade naar LED verlichting en om de bezoekers nog beter te informeren zijn er nieuwe signing aangebracht, in de look & feel van de nieuwe huisstijl. En bij de vernieuwde look hoort natuurlijk ook een nieuw logo wat trots staat te shinen op de muur bij binnenkomst. Aan werkelijk alles is gedacht want zelfs digitaal is men vernieuwd met de website die is gerestyled.

Feestelijk gevierd

Op donderdag 19 september, na sluitingstijd heeft het projectteam, eigenaar ARE, beheerder Cushman & Wakefield en natuurlijk alle ondernemers en naaste bewoners samen geproost op het eindresultaat. En op zaterdag 21 september werd het feestje van de vernieuwing verder gevierd met het winkelend publiek. Er waren gezellige activiteiten georganiseerd. Bezoekers werden getrakteerd op lekkere hapjes en konden toffe prijzenwinnen bij het Rad van Fortuin. Van heerlijke chocolaatjes tot een hoofdprijs van een minuut gratis winkelen bij AH! Voor kinderen was er ook veel vertier: schminken, een glittertattoo laten zetten en meedoen met een schilderworkshop.

Klaar voor de toekomst

We kunnen stellen dat de vernieuwde uitstraling van het centrum moderner en aantrekkelijker is geworden, maar de persoonlijke service blijft natuurlijk de belangrijkste insteek van de ondernemers van winkelcentrum Amstelplein. Ze zijn er klaar voor om met de bezoekers er de komende jaren weer een mooie tijd van te gaan maken samen. Een groot voordeel van dit winkelcentrum is de ruime gratis toegankelijke parkeergarage en dat het goed bereikbaar is met openbaar vervoer, dus niet alleen voor de lokale inwoner maar ook voor de inwoners uit Aalsmeer, Amstelveen, de Kwakel, Vinkeveen of Mijdrecht zijn van harte welkom. Dit is voor iedereen jouw Amstelplein!

Foto aangeleverd