Feestelijke opening Beweegtuin Mijdrecht

Mijdrecht – Bewegen is belangrijk, goed voor je gezondheid en buiten bewegen al helemaal.Om dat te stimuleren is de Beweegtuin uitgevonden. Dicht bij huis kan men dan in de openlucht op een gemakkelijke manier aan de conditie werken. Dankzij een sponsor en een bijdrage van de gemeente was het voor Tympaan-De Baat mogelijk om twee onderdelen van zo’n Beweegtuin aan te schaffen. Deze zijn geplaatst bij het veldje aan de Bucho van Montzimastraat in Mijdrecht. Dat ligt naast sportzaal De Brug en De Buurtkamer/’t Honk.

De Beweegtuin kan gebruikt worden door alle inwoners van De Ronde Venen. Ook leuk voor wandel- of andere beweeggroepen om er eens langs te gaan. De Buurtsportcoach heeft er een 10-minuten-fit-programma bij ontworpen, zodat men er gericht mee aan de slag kan gaan.

Op dinsdag 27 maart om 19.00 uur wordt de Beweegtuin officieel geopend. Iedereen is van harte welkom! Dus trek uw gymschoenen aan want dan kunt u het gelijk uitproberen. Voor iedereen staat in ieder geval een kopje koffie/thee klaar.