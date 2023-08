Feestelijke opening 15e Gedichtentuin van KCA

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 2 september wordt om 12.00 uur de vijftiende Gedichtentuin van KCA feestelijk geopend door wethouder Willem Kikkert. De ‘tuin der gedichten’ beleeft haar derde lustrum in het Aalsmeerse Boomkwekerskerkhof. De opening krijgt dan ook een feestelijk tintje. Deelnemende dichters, KCA vrijwilligers en belangstellenden gaan toosten op een wederom mooie en vooral diverse selectie aan gedichten.

De gedichten zijn op standaards te lezen op het met oude bomen omzoomde kerkhof aan de Stommeerweg. Het thema ‘Bomen’ sluit daar natuurlijk prachtig bij aan. Muziek is er deze middag ook, poëtische klanken en woorden van gitariste/zangeres Nicky.

De Gedichtentuin is tijdens de eerste drie weekenden van september te bezoeken, telkens op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Entreekosten zijn er niet. De bundel waarin alle gedichten zijn opgenomen is te koop bij Boekhuis Aalsmeer. Deelnemende dichters kunnen het boekje voor 3 euro aanschaffen, andere belangstellenden betalen 5 euro. In het laatste weekend (16 en 17 september) is de Gedichtentuin onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer.