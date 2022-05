Feestelijke handeling nieuwbouwplan Allure aan de Amstel

Uithoorn – Projectontwikkelaar ZeemanVastgoed en Ooms Bouw hebben met wethouder Bouma van gemeente Uithoorn een feestelijk tintje gegeven aan de start van de bouw van het bijzondere plan Allure aan de Amstel in Uithoorn.

Vorige week heeft wethouder Bouma samen met Peter Langenberg, directeur ZeemanVastgoed, een bouwdoek op locatie onthuld. Hierop is een oude luchtfoto van de locatie te zien met daarop een impressie van het nieuwe plan ingetekend. Na de onthulling is er een groepsfoto gemaakt op locatie. Aansluitend hebben de kopers en betrokkenen in Sjiek aan de Amstel geproost op een voorspoedige bouw.

Allure aan de Amstel wordt aan de rand van het gezellige centrum van Uithoorn gerealiseerd, direct tegenover de rivier De Amstel, in de nieuwe woonwijk: Vinckebuurt. Een gevarieerde wijk met een grote diversiteit aan woningen en appartementen. Wethouder Hans Bouma: “Het huidige woonaanbod in deze regio staat erg onder druk. We mogen dus blij zijn dat er 37 woningen en 45 appartementen in de Uithoorn bij komen. En er zitten veel inwoners uit de gemeente Uithoorn onder de kopers. Dat is een goed teken, want dat betekent ook weer doorstroming binnen ons totale woonaanbod.” De eerste fase van het plan wordt reeds bewoond en nu zijn het appartementengebouw en de laatste 37 grondgebonden woningen in het plan in aanbouw. Alle woningen zijn reeds verkocht.