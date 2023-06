Feestelijk begin DownTown Ophelia met burgemeester Oude Kotte

Aalsmeer – De feestjes in en rond Aalsmeer rijgen zich aan elkaar: werd afgelopen week de Feestweek in Kudelstaart gevierd; vandaag staat er ook weer een mooie happening op het progamma: DownTown Ophelia, het evenement met een boodschap! Want de talenten en mogelijkheden van mensen met het Downsyndroom of andere verstandelijke beperking mogen zeker niet vergeten worden. Zo heeft de organisatie dan ook niet alleen een spectaculaire feestdag in petto maar biedt tevens – in samenwerking met winkeliers van de Ophelialaan – diverse ’talenten’ de kans om in hun winkel te werken. Zo doen ook zij mee aan de samenleving.

Een speciale dag dus, vandaag, waarop vrijwilligers en organisatoren al best vroeg uit de veren moesten. Dat gold ook voor burgemeester Oude Kotte die even na tien uur het podium beklom, aangekondigd als ‘belangrijkste man van Aalsmeer!’. De aanwezigen beaamden dat met een dik applaus. Zelf deed de burgemeester er wat luchtigjes over, aangezien het al warm genoeg was om gewichtig te doen op het podium. “Ik heb wel speciaal een strikje om gedaan voor deze feestdag, maar nu zie ik dat ik ook beter een korte broek aan moeten doen!” Met hulp van de in donkerroze gehulde dames en heren die confetti de lucht in schoten opende de burgemeester het nu al zonovergoten DownTown Ophelia! Tot vanmiddag 17.00 uur zijn er leuke dingen te doen: er zijn supergrote luchtkussens opgesteld in de straat, veel braderiekramen, er is muziek, je kunt je laten schminken of een glittertattoo laten zetten en nog véél meer. Vrolijke gezichten alom!