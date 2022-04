Fantastische sfeer bij Popquiz Aalsmeer

Aalsmeer – Na twee jaar mocht het eindelijk weer. Door corona waren heel veel activiteiten niet mogelijk en moesten afgelast worden, zo ook de gewaardeerde Popquiz Aalsmeer. Afgelopen woensdag 13 april is de draad opgepakt en hoe. Liefst 96 deelnemers nestelden zich in de bovenzaal van De Oude Veiling en genoten met volle teugen van dit samenzijn en natuurlijk van alle muziek en vragen tijdens de Popquiz. Er zijn heel wat hersens gekraakt, want een liedje horen en meezingen of neuriën is makkelijk, maar hoe heet de artiest of band ook alweer? Spontaan klonk soms de naam, eindelijk wist ie het antwoord, maar over het algemeen werd er gefluisterd met elkaar. Tja, winnen is nou eenmaal leuk. Alhoewel een groot deel van de aanwezigen vooral deelnam voor de gezelligheid met elkaar. Er is heel wat gelachen deze avond.

De Popquiz Aalsmeer werd georganiseerd door Ron Leegwater (presentatie) en Meindert van der Zwaard (dj). De twee kijken terug op een geweldige avond. “De sfeer was fantastisch”, aldus Ron. “Er werd meegeklapt en gezongen, de handen gingen de lucht in bij de vrolijke meezingers. Geweldige deelnemers. Hun enthousiasme geeft ons energie om de volgende quiz voor te gaan bereiden. Een datum weten we nog niet hoor.”

Vast en zeker dat bij de aankondiging hiervan de inschrijvingen binnen ‘vliegen’ en al snel ‘vol’ gezegd moet worden, want zoals een bezoeker na afloop zei: “Het was een topavond. Tot de volgende keer, ik doe graag weer mee!” Voor nu nagenieten van de foto’s en filmpjes (op facebook).