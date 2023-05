Fantastisch voetbalkamp voor jeugd bij RKDES

Kudelstaart – Traditiegetrouw vond met het weekend van Hemelvaart weer het voetbalkamp plaats bij RKDES. 337 kinderen konden drie dagen lang voetballen, spelen en lol maken. De kampstaf die dit weekend al jaren begeleidde had vorig jaar aangegeven te stoppen, maar gelukkig is er een nieuw team opgestaan dat wederom een fantastisch voetbalkamp heeft georganiseerd. Een groot applaus voor deze nieuwe kampstaf en dank jullie wel!

Dankzij het mooie weer en goede organisatie hebben de kinderen weer genoten van heel veel voetbalspelletjes, de penalty-bokaal, waterspellen, het zwembad, speelkasteel, poldersporten, ouder/kind toernooi en natuurlijk de playbackshow. Voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd: er gingen dit weekend 175 broden, 95 kilo patat en 2.000 pannenkoeken doorheen. Een bedankje aan de ouders die hebben gesmeerd, gebakken en gereden mag niet ontbreken.

Dit voetbalkamp had niet kunnen bestaan zonder sponsoring en natuurlijk de hulp van de 80 leiders en 15 rode draken (spelbegeleiders). Het is fantastisch te zien dat de (oud)leden die vroeger zelf met voetbalkamp meededen nu drie dagen in touw zijn om de kinderen een goede tijd te bezorgen. Alle deelnemers en betrokkenen kijken terug op een fantastisch voetbalkamp!