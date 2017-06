Fantasiedieren in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Een bijzondere expositie presenteert de stichting Kunst en Cultuur momenteel in het Oude Raadhuis. Kunstenaars van Het Atelier van Dagcentrum Floriande in Hoofddorp zijn neergestreken in het tentoonstellingshuis in de Dorpsstraat.

Er is tot en met 13 augustus werk te bewonderen van maar liefst dertien kunstenaars, die elk op hun zeer eigen wijze unieke kunstwerken presenteren. De expositie heeft de titel ‘Vreemde snuiters en rare vogels’ gekregen en deze dekt de lading honderd procent. Er zijn allerlei dieren, waaronder vogels, uilen, schapen en fantasieschepsels te bewonderen.

De schilderijen en beelden vormen samen een heel toegankelijke en kleurrijke expositie waar menig bezoeker zeker vrolijk van zal worden. Een gratis kijkje nemen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl