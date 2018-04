Familielezing: Voel het Romeinse verleden

Amstelveen – In het kader van de Week van de Romeinen (28 april tot 6 mei) organiseert de Bibliotheek Stadsplein Amstelveen op zondag 6 mei een leuke interactieve lezing rondom archeologische vondsten uit de tijd van de Romeinen voor kinderen van negen jaar, hun ouders en/of grootouders.

Tijdens deze familielezing over de Romeinen worden de kinderen uitgenodigd om echte Romeinse voorwerpen te onderzoeken. Kom samen met je (klein)kind naar deze interactieve lezing en wie weet ontdekken we kleine archeologen in de dop! Debora d’Hont-Dieleman is museumarcheoloog en komt graag vertellen over de Romeinen in Nederland. Ze werkt in het Allard Pierson Museum te Amsterdam, maar woont in Woerden. Hier bouwden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden het Romeinse fort Laurium om de noordgrens van het Romeinse Rijk te bewaken.



Speciaal voor de kinderen neemt Debora Romeinse voorwerpen mee, die tijdens opgravingen in Woerden zijn gevonden. Heel voorzichtig mogen de kinderen als echte archeologen de voorwerpen oppakken en onderzoeken om erachter te komen wat het is. Is jouw (klein)kind een echte speurneus? De familie lezing op zondag 6 mei is van 11.30 tot 12.30 uur en leuk voor iedereen van 9 tot 99 jaar. Prijs: €4 voor leden en €8 voor niet-leden. Eén kaartje is geldig voor kind en begeleider.

Kaartverkoop: aan de balie van de Bibliotheek en via www.debibliotheekamstelland.nl