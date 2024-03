Extra voorstelling nostalgische films Mijdrecht

Mijdrecht – De voorverkoop van de kaartjes voor de filmmiddag met nostalgische films over Mijdrecht was binnen een week uitverkocht. Vandaar dat de organisatoren van De Proosdijlanden een tweede mogelijkheid bieden op zaterdagmiddag 13 april a.s. Ook dan is de voorstelling in gebouw De Rank, Prins Bernhardlaan 2 te Mijdrecht. De voorstelling begint om 13.30 uur. Kaarten zijn à € 4,– te koop bij Boekhandel Mondria in Winkelcentrum De Lindeboom. De kaarten geven recht op toegang en een kopje koffie of thee.

Mijdrecht vroeger

De filmfragmenten over Mijdrecht betreffen beelden uit eind jaren vijftig tot zeventig met onder meer politiecontrole en brandweeractiviteiten, de verenigingen Sandow, OKK en een KPJ (sportdag op oude Argon terrein). Beelden uit de jaren zestig en zeventig met Sinterklaas, Koninginnedag, de sloop van de gereformeerde kerk en sneeuw en ijs in 1984. Ten slotte nog uit de jaren rond de eeuwwisseling: straatbeelden, afzwemmen in het buitenbad en de eerste tv-uitzending van ‘Midpoint Actueel’ over de presentatie van het boek over de verdwenen middenstand ‘Anders nog iets?’.

Het totale programma beslaat, inclusief een pauze, ruim twee uur. Een voorproefje van de films kunt u bekijken op de website van de historische vereniging: www.proosdijlanden.nl.