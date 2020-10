Extra maatregelen bij viaduct Hornweg

Aalsmeer – De korte termijn oplossingen rondom het viaduct zijn afgerond. Zo zijn er in overleg met de provincie Noord-Holland en de bewoners van de Hornweg pictogram borden in de bermen geplaatst en zijn er reflecterende planken en grote verkeersborden aan en bij het viaduct opgehangen. De wegversmallingen zijn verwijderd omdat deze in de praktijk averechts leken te werken.

Wethouder Robert van Rijn: “In aanloop tot een mogelijke lange termijn maatregelen treffen we nu een aantal korte termijn maatregelen. Er zijn al uitgewerkte plannen voor nieuwe portalen met een hoogtedetectie. Na overleg met omwonenden hebben wij besloten de komende tijd te bezien of de borden en planken afdoende zijn. Mocht dit niet het geval zijn worden de portalen alsnog geplaatst.”

Lange termijn oplossingen

Op dit moment werkt de gemeente ook aan een oplossing voor de lange termijn. Deze wordt meegenomen in een studie naar het verbeteren van de fietsroute over de Hornweg. Om de meningen van woningen en bedrijven over de kwestie te peilen, werden zij in augustus en september 2020 in de gelegenheid gesteld twee vragen te beantwoorden en vragen te stellen op de participatiewebsite van de gemeente Aalsmeer. Het verwerken van de resultaten en de beantwoording van de meer dan 100 vragen en opmerkingen duurt volgens planning tot medio oktober 2020. Alle deelnemers worden daarna geïnformeerd over de resultaten.